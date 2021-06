Publication et revendication – Auteur BD en Suisse, ça ne paie pas La Swiss Comics Artists Association plaide pour une aide au neuvième art dans «Tête-à-tête», avec 30 auteurs qui se (re)présentent. David Moginier

Hélène Becquelin vue par le Zurichois Nando von Arb. SCAA

C’est une publication sur joli papier, à couverture souple, parce que les artistes de bande dessinée suisses n’ont pas des moyens faramineux. Sous l’égide de la Swiss Comics Artists Association, fondée en 2012 pour défendre la corporation, 30 bédéistes ont organisé leur tête-à-tête, à savoir se présenter par deux, chacun dessinant l’univers de l’autre. Cela peut être une illustration unique comme une planche de BD. Parce qu’après tout, ces dessinateurs n’ont pas de vrai statut en Suisse, et doivent souvent recourir à l’illustration pour améliorer un peu leur ordinaire.

C’est ce que rappelle Léonore Porchet, secrétaire générale de l’association, dans un long article fouillé sur le métier dans un pays qui a vu naître le «neuvième art» mais qui peine toujours à le reconnaître. Autant les pouvoirs publics peuvent aider les artistes en tout genre, autant la BD est à peine reconnue, hormis par certaines villes qui soutiennent des manifestations plutôt que des auteurs. Dans son dernier message sur la culture, la Confédération mentionne le genre sans lui consacrer un volet particulier, l’incluant parfois dans la littérature, parfois dans le dessin.

Différence culturelle

Léonore Porchet l’explique aussi par les influences historiques qui ont vu la Suisse romande incluse dans le grand courant franco-belge alors que les Alémaniques sont davantage tournés vers l’expérimentation ou l’underground. Les auteurs suisses sont plus de 70% à travailler à côté de leur grande œuvre chronophage, dont ils peinent à obtenir des droits d’auteur corrects dans des maisons d’édition elles-mêmes à la peine financièrement. On ne parle pas ici évidemment des quelques stars suisses comme Zep ou Cosey, mais de cette pépinière de talents enchaînés à leur table de dessin. Ils veulent aujourd’hui être reconnus et soutenus comme des vrais artistes.

La publication Afficher plus «Tête-à-tête, 30 portraits croisés d’artistes de bande dessinée suisses», Swiss Comics Artists Association, 64 p.

