Cagnotte record pour Dominique Aegerter

L'action «I believe in you» a rapporté pour l'instant une somme de 253'317 francs à Dominique Aegerter. Jamais une opération de crowdfunding n'avait connu un tel succès pour un sportif.

Cette manne permettra au Bernois de financer sa saison en Moto2. Dominique Aegerter a dû faire face cet hiver au retrait d'un groupe d'investisseurs qui était prêt à reprendre l'écurie Kiefer Racing dont il sera le seul pilote en 2018. (ATS/nxp)