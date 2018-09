Danger d'incendie sur les Toyota Prius

Toyota a annoncé mercredi le rappel de plus d'un million de voitures hybrides (double motorisation essence-électricité), essentiellement des Prius, en raison d'un problème technique qui peut «dans un cas extrême» provoquer un incendie.

Environ 1,026 million d'automobiles (Prius Hybride, Prius Hybride Rechargeable et 4x4 urbain C-HR Hybride) fabriquées entre juin 2015 et mai 2018 sont rappelées au garage pour réparation, dont 554'000 au Japon, 217'000 en Amérique du Nord et 219'000 en Europe.

Il s'agit d'un problème au niveau du faisceau moteur. «Si de la poussière s'est accumulée (...), les vibrations lors de l'utilisation du véhicule pourraient endommager la gaine isolante du faisceau et ainsi exposer le fil», explique Toyota dans une note d'information transmise à l'AFP.

«Dans ces conditions, un court-circuit pourrait se produire entre les fils endommagés et générer de la chaleur. Dans un cas extrême, et si la chaleur générée était suffisamment élevée, celle-ci pourrait entraîner un début d'incendie», précise le géant nippon.

12 millions de modèles écoulés

«Il est difficile de savoir si et combien de fois exactement un tel incident a pu se produire» dans le monde, selon une porte-parole de Toyota qui n'a connaissance d'aucun cas de blessé au Japon.

Toyota avait inauguré dans le scepticisme en 1997 le concept hybride, qui consiste à combiner un moteur classique à essence avec un autre moteur, électrique, alimenté par une batterie qui se recharge lorsque le véhicule roule, freine ou descend une côte. Le tout permet de réduire la consommation d'essence du véhicule. Certains modèles hybrides plus récents, dits PHV, se rechargent aussi sur secteur.

Désormais le constructeur commercialise 40 modèles différents de voitures hybrides, pour un total cumulé de 12 millions d'unités écoulées. Le rappel annoncé ce jour est un des plus gros depuis 2016 (si l'on excepte ceux liés à l'affaire d'airbags défectueux Takata): Toyota avait alors rappelé 3,37 millions de véhicules pour des problèmes techniques divers. (ats/nxp)