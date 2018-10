Faut-il rendre obligatoires les pneus d'hiver?

Comme chaque année à cette saison, le retour de la neige à basse altitude sème la zizanie sur les routes avec de nombreux accidents dus bien souvent à un mauvais équipement des automobilistes. En clair: les Suisses attendent les premiers flocons avant de passer aux pneus d'hiver. Quand ils ne choisissent pas carrément de continuer de rouler avec leurs pneus d'été toute la mauvaise saison.

Le conseiller national UDC Walter Wobmann n'en revient pas: «Chaque année je suis surpris de voir le nombre de gens qui roulent encore avec des pneus d'été»,confie-t-il au Blick. Et ce garagiste de formation le souligne: dès que les températures baissent, la distance de freinage s'allonge considérablement et cela peut devenir très vite dangereux.

Motion

Raison pour laquelle le politicien a déposé une motion pour que les pneus d'hiver soient obligatoires en Suisse. Il ne souhaite fixer de date exacte à laquelle le changement serait obligatoire, précise-t-il. Mais il veut que la police puisse distribuer des amendes si elle constate que certains chauffeurs roulent avec des pneus d'été au milieu de l'hiver. Et il rappelle: aujourd'hui, un automobiliste n'écope en Suisse d'une amende pour mauvais équipement que s'il est impliqué dans un accident.

Du côté du TCS, on ne se montre en revanche pas favorable à une obligation. «Nous estimons que cela relève de la responsabilité personnelle des gens», explique Daniel Graf, du Touring Club Suisse. D'autant qu'aujourd'hui, causer un accident en raison d'un mauvais équipement peut s'avérer déjà très cher: «vous risquez non seulement une amende, mais aussi un recours de votre compagnie d'assurance». Raison pour laquelle il conseille à tous les automobilistes d'appliquer la règle suivante: rouler avec des pneus d'hiver entre octobre et Pâques.

La situation ailleurs en Europe

En Europe, les pneus d'hiver sont déjà obligatoires ou en partie obligatoire dans certains pays, notamment chez nos voisins. Ainsi en Allemagne, un véhicule à moteur doit être équipé de pneus d’hiver en cas de verglas, neige tassée, neige fondue, glace ou givre. Mais l'automobiliste qui ne roule pas dans ces conditions hivernales n’est pas obligé de monter des pneus d’hiver, explique le TCS sur son site internet.

En Autriche, toutes les roues doivent être équipées de pneus d'hiver en cas de neige ou de glace sur la route. Mais il est possible de rouler avec des pneus d'été pour autant qu'ils soient équipés de chaînes à neige.

En France, il n’existe aucune obligation de rouler avec des pneus d’hiver. Mais en fonction des conditions météorologiques ou routières, leur utilisation peut être prescrite. Des panneaux de signalisation l’indiquent alors aux conducteurs.

Enfin, en Italie, les automobilistes doivent rouler avec des pneus d'hiver ou posséder des chaînes à bord pour les monter si besoin sur des pneus d’été. Mais chaque province est libre de décider elle-même la législation en vigueur. Elle doit alors signaler de manière appropriée l'équipement obligatoire. Le TCS rappelle que dans la vallée d'Aoste, les pneus neige sont obligatoires du 15 octobre au 15 avril.

La carte de l'Europe où les pneus sont obligatoires selon Uniroyal.ch:

