L’Opel Insignia Grand Sport GSi dévore le bitume avec voracité

Lorsque Opel a apposé son logo GSi sur les modèles Insignia (berline et break), les premiers essais, réalisés l’an passé dans le midi de la France, furent enthousiasmants.

Cette gamme, nantie en série de la transmission intégrale, se décline en deux motorisations de deux litres, une essence de 260 ch et une Diesel de 210 ch, toutes deux associées à une boîte automatique à huit rapports.

Examinons ici la version Grand Sport (berline rappelant un profil de coupé) nantie du biturbo Diesel qui ronronne avec plaisir. Son couple atteint 480 Nm dès 1500 tr/min, ce qui permet de doper la conduite sur toute la plage d’utilisation.

Il met en tout cas en exergue les qualités dynamiques d’un véhicule à la ligne franchement réussie, marquée de grands éléments chromés, d’un becquet imposant et d’un châssis surbaissé de dix millimètres. Il est bien entendu équipé de l’éclairage matriciel IntelliLux, doté de LED qui illuminent violemment le champ visuel tout en épargnant les véhicules en sens inverse.

L’habitacle est à l’unisson, car il est équipé de nouveaux sièges baquets «cobra» (leur forme rappelle le redoutable serpent) insérés dans une coque rigide. Des fauteuils au confort exceptionnel, offrant un maintien latéral efficace et disposant de bourrelets réglables, d’un système de massage, du chauffage et de la ventilation, ces deux derniers éléments étant intégrés dans le dossier et les coussins.

Le confort à l’arrière est aussi préservé et le volume du coffre reste généreux. Il passe de 490 à?1450 l sur la Grand Sport. Le comportement routier de cette berline sportive est spectaculaire. Elle dispose d’amortisseurs sport spéciaux et d’un double mode de conduite, Tour et Sport.

Le premier favorise un confort de route moelleux et une direction très assistée. Des caractéristiques presque trop douces sur les tracés légèrement ondulés. Le mode Sport durcit ces deux paramètres. Il se révèle parfait sur les parcours sinueux, mais lorsque le bitume est très dégradé, il faut revenir en mode normal, offrant une absorption des irrégularités vraiment efficace.

À vitesse soutenue, cette berline vire quasi à plat dans les méandres des routes valaisannes, offrant une tenue de cap exemplaire. Avec l’ESP (antipatinage) enclenché, aucun souci, le véhicule ne dévie pas de sa ligne. Mais on peut débrancher le dispositif sans modifier de façon importante le comportement. Précisons tout de même que l’électronique conserve une petite marge d’intervention si le conducteur dépasse les limites extrêmes de la physique.

(24 heures)