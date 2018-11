La nouvelle Kia Ceed se révèle aussi homogène qu’efficace

La nouvelle Kia Ceed bénéficie d’un relooking très réussi et d’un nom raccourci, l’apostrophe avant le «d» ayant disparu. Plus large et moins haute de deux centimètres, la petite berline gagne en esthétisme et en équilibre.

Sa face est inspirée par sa grande sœur la Stinger, une calandre entourée de chrome, des phares à technologie LED (en option) et des lignes latérales profilées qui lui apportent un petit côté sportif très sympa.

Des matériaux de meilleure qualité

Dans l’habitacle, les finitions sont soignées, les matériaux de meilleure qualité que sur les précédentes versions; sobre mais efficace.

On retrouve les principales commandes au volant, qui est petit et agréable à prendre en main. La sellerie cuir est très confortable. L’équipement de série est fort complet et un seul pack est proposé. Il coûte 2900 fr. et s’avère indispensable. Il comprend, entre autres, les sièges conducteur et passager réglables électriquement, chauffants avant et arrière et ventilés à l’avant.

Le système de navigation est fourni de série sur la version Style faisant l’objet de cet essai. Il est intuitif mais placé un peu trop haut au centre de la planche de bord. Les passagers arrière bénéficient d’un espace généreux pour les jambes. Le coffre, lui, offre un volume honnête de 380 litres, qui passe à 1318 litres lorsque les dossiers arrière sont rabattus (en deux parties inégales).

Un nouveau moteur essence de 1,4 l turbo et 140 ch

La Ceed reçoit un nouveau moteur 1,4 litre essence équipé d’un turbo développant 140 ch et couplé à une boîte double embrayage à sept rapports précise et réactive.

Ce groupe se révèle tout à fait remarquable. Il offre des relances efficaces, se joue des parcours de montagne sans s’essouffler, parfaitement associé à un châssis homogène favorisant un comportement routier très neutre.

Cette Ceed vire quasi à plat dans les virages serrés abordés à vitesse soutenue. Évidemment, toutes les aides à la conduite sont disponibles.

Le conducteur dispose, entre autres, de l’assistance au freinage d’urgence autonome (détection des piétons en option), de l’aide au maintien de la voie, du détecteur d’angles morts et de fatigue, de l’avertisseur de trafic transversal en marche arrière, du système de contrôle de la pression des pneus, etc.

Un amortissement particulièrement soigné

L’amortissement a été particulièrement bien soigné, les suspensions, bien réglées (les aspérités de la route sont absorbées avec efficacité), rendent cette berline extrêmement confortable.

Le rapport qualité-prix de cette Kia Ceed est comme d’habitude intéressant, sans oublier que le véhicule est toujours garanti sept ans.

Une ligne arrière verticale. (Image: KIA) (24 heures)