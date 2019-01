Le Combo Life mérite son titre de ludospace de l’année 2019

La récompense semble entièrement méritée, l’Opel Combo s’est vu attribuer le titre envié de meilleur véhicule utilitaire de l’année. Vérifions le bien-fondé de cette récompense en essayant la version ludospace, surnommée Life. Pas de doute, ce Combo Life est idéal pour une famille avec deux enfants dont les capacités financières ne permettent pas de jeter son dévolu sur un SUV plus luxueux.

Résumons. Cette cinquième génération de Combo a quitté la famille Fiat pour celle de PSA. Cela concerne en premier lieu la plate-forme modulaire identique désormais au Grandland X. Une structure bénéficiant d’un sérieux allègement de poids.

Les motorisations proviennent également de la banque de données du nouveau propriétaire: trois Diesels de 1,5 l développant 75, 102 et 130 ch et une essence de trois cylindres (1,2 l et 110 ch). Ce Combo Life est aussi disponible en versions cinq et sept places.

Installons-nous dans la première, dotée du Diesel le plus puissant. Avantage évident, les sièges de la seconde rangée sont individuels et nantis, chacun, du système Isofix. Les enfants sont solidement installés.

L’habitacle dispose en prime de près de trente espaces de rangement, dont une boîte à gants spacieuse et climatisée. Ajoutons un coffre très confortable et modulable, au point de pouvoir jouer les déménageurs lorsque les enfants sont à l’école.

Cerise sur le gâteau, ce Combo Life multiplie les atouts. Un confort étonnant tout d’abord. Son châssis absorbe les imperfections du bitume qui n’est pas toujours irréprochable sur les routes de montagne valaisannes.

Il offre aussi un comportement routier sans défaut, tenant le cap sans hésiter, virant sans subir de roulis excessif malgré sa hauteur.

Cherchons maintenant le défaut de cette variation sur un utilitaire, ce qui peut encore gêner une catégorie de clientèle. Ce Life dispose pourtant de l’essentiel des aides électroniques à la conduite. Cela dit, si le prix de base reste relativement modeste, la liste des options semble interminable.

En comparant le Combo Life avec certains concurrents – les ludospaces ne sont pas rares dans les vallées valaisannes – nous avons décelé de réels regards d’envie chez les mères qui attendent leurs gamins à l’école. Pardon? Non, nous ne citerons pas la marque de leurs moyens de transport… (24 heures)