Le procès de Ghosn peut-être à l'automne

Automobile Renault, Nissan et Mitsubishi Motors créent un nouveau conseil opérationnel de l'Alliance, marquant ainsi «un nouveau départ», après le scandale Ghosn. Plus...

France La justice française veut savoir si des malversations ont entaché les noces de l'ex-patron de Renault au château de Versailles. Plus...

Japon Carlos Ghosn a interdiction de rencontrer les protagonistes de l'affaire, au premier rang desquels les responsables de Nissan, à l'origine de l'enquête qui a provoqué sa chute. Plus...

Japon Le PDG de Nissan et Renault s'est acquitté de sa caution de près de huit millions d'euros et promet de poursuivre son combat pour prouver son innocence. Plus...