Les voitures électriques devront faire du bruit

CarPostal Deux autres cars postaux électriques desservent déjà quotidiennement des lignes à Sarnen (OW) et Interlaken (BE). Plus...

Mobilité Le Matin Dimanche Une auto électrique se recharge 9 fois sur 10 à domicile. Or les Suisses, en majorité locataires, habitent des immeubles non équipés. Et la réduction de CO2 dépend de ce chantier. Plus...