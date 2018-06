Mans: Buemi tout près de la victoire

Toyota est parti pour enfin gagner les 24 Heures du Mans. A quatre heures du terme, la no 8 du trio Buemi - Alonso - Nakajima est en tête avec 1'20 d'avance sur la no 7 de Conway - Lopez - Kobaya

Les deux voitures ont successivement occupé le commandement depuis le début de la course, au gré des arrêts au stand et des entrées en piste de la voiture de sécurité. Buemi a été pénalisé deux fois d'un stop and go d'une minute pour vitesse excessive dans une slow zone, et Conway une fois.

Durant la nuit, Fernando Alonso a effectué un superbe relais, comblant un retard de presque deux minutes sur José Maria Lopez. Ensuite, Kazuki Nakajima a rejoint puis dépassé son compatriote Kamui Kobayashi à 6h25. Buemi et Alonso ont ensuite régulièrement creusé l'écart, qui est désormais stabilisé.

Les voitures de l'équipe suisse Rebellion, premières poursuivantes des bolides japonais, comptent plus de 11 tours de retard. (ATS/nxp)