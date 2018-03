«On va s'arrêter et regarder la voiture aussi»

En cette journée d'ouverture du Salon de l'auto, beaucoup moins de modèles féminins sont présents sur les stands des marques que les années précédentes. Des visiteurs sont un peu déçus alors que d'autres ne sont venus que pour observer les voitures.

Jusqu'au 18 mars, la grand-messe de l'automobile accueille 180 exposants présentant 900 modèles. Elle propose plus de 110 premières mondiales et européennes. Quelque 10'000 représentants des médias se sont accrédités et près de 700'000 visiteurs sont attendus. (ats/nxp)