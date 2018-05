Tesla promet d'améliorer le freinage de sa Model 3

Elon Musk, le patron de Tesla, promet de remédier rapidement au problème de freinage de la nouvelle berline Model 3 signalé par la revue Consumer Reports.

«Tesla n'arrêtera pas tant que la Model 3 n'aura pas un meilleur freinage que tout autre véhicule comparable», a-t-il déclaré dans un tweet lundi soir, promettant une mise à jour logicielle dans les tout prochains jours.

Looks like this can be fixed with a firmware update. Will be rolling that out in a few days. With further refinement, we can improve braking distance beyond initial specs. Tesla won’t stop until Model 3 has better braking than any remotely comparable car.