Un malabar nommé Rexton

L’imposante face du Rexton de SsangYong annonce clairement la couleur, ce SUV joue dans la cour des malabars. Calandre allongée surlignée de chrome et prolongée de phares en amande doublés de LED, lignes latérales dynamiques, pare-chocs musculeux et aspect arrière harmonieux. Impossible de passer inaperçu surtout habillé de la robe métallisée bleu atlantique de notre véhicule d’essai.

Pour grimper dans l’habitacle il ne faut être ni trop petit ni trop handicapé. Le Rexton est vraiment perché très haut ce qui rend difficile son accès, on aurait apprécié une poignée de maintien pour se hisser plus facilement.

L’habitacle est accueillant, spacieux, aux finitions soignées. La sellerie cuir (en option) se révèle très confortable. Les sièges des deux premières rangées offrent une excellente tenue latérale et bénéficient du chauffage. Ceux de l’avant sont, en prime, ventilés.

Le Rexton de l’essai était équipé de sept places (en option également) et, contre toute attente, le volume minimal du coffre ( 236 1 ) reste très généreux. Il prend des proportions importantes en effaçant cette troisième rangée ( 784 1 ) et surtout la seconde ( 1806 1 ) se transformant alors en déménageur!

Pour l’ouvrir le hayon il suffit de rester plus de trois secondes devant lui avec la clé sur soi, c’est extrêmement pratique. Cette fonction est proposée en option dans le pack élégance comprenant aussi le détecteur d’angle mort et la vision à 360° grâce à quatre caméras composant une image complète de l’espace autour du véhicule.

Un Diesel de 2,2 1 et 181 ch

L’habitabilité est sans conteste le point fort du Rexton. Les occupants disposent de nombreux rangements, le système de navigation est intuitif et permet de brancher facilement son smartphone et le mains libres.

Sous le capot, le quatre cylindres Diesel de 2,2 1 développe 181 ch et bénéficie d’un couple de 420 Nm . Sur le Rexton d’essai, il était associé à une boîte automatique à sept rapports. Un duo qui ne s’est pas révélé irréprochable sur les routes sinueuses de montagne. Le poids imposant de ce SUV donne du fil à retordre à cette transmission. Elle manque de pep dans les reprises et tarde à réagir lorsqu’on la sollicite par un kick-down: une petite hésitation suivie d’un bond qui secoue les occupants. Des réactions à anticiper en se lançant dans un dépassement. Mais on s’habitue…

Remarquables capacités

Le système de transmission intégral fonctionne, lui, à merveille. Une molette permet de choisir le mode de conduite: 4x2 sur routes normales, 4x4 lorsque le bitume se révèle glissant et 4x4 L pour franchir des passages critiques. Dans ce domaine, le Rexton est un outil précieux. Ses capacités de franchissement sont remarquables, doublée d’aides à la conduite efficaces.

On pense au contrôle de descente qui permet d’aborder des pentes sévères en toute sécurité. Sa capacité de remorquage est aussi un point fort. Nous avons tracté un van avec deux chevaux sur des routes pentues, en montée comme en descente, en toute décontraction.

