Une «année record» pour Volvo Group

Volvo Group affiche des résultats à la hausse. En 2018, ils ont augmenté de 22%. Le bénéfice net est ressorti à 25,3 milliards de couronnes (2,8 milliards de francs) pour un chiffre d'affaires de 391 milliards de couronnes (43 milliards de francs), en hausse de 17,5%.

«2018 a été une année record pour le Groupe Volvo (...). Les poids lourds, les engins de chantier, Volvo Penta (ndlr: des moteurs marins) et les services financiers ont tous enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté le plus élevé de leur histoire».

Don't forget our LIVE webcast 9.00 a.m. CET on Q4 and full year 2018.

For more info and link to webcast: https://t.co/fCMqP8Qc9t #volvogroupreport