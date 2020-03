Une voiture, trois rendez-vous

Notre vie est digitalisée, connectée et presque tout se passe en ligne. Nous réservons nos voyages sur internet, commandons nos vêtements dans des boutiques en ligne et même en ce qui concerne les rencontres, nous faisons confiance aux app et aux chats qui nous promettent de trouver le grand amour sur le web.

Mais tout ne se passe pas que dans le monde virtuel. Tous les jours, nous ressentons de vraies émotions, nous tombons amoureux de vraies personnes, partageons avec eux nos sentiments, faisons ensemble de nouvelles expériences et avançons ensemble vers un avenir, qui a beaucoup à nous offrir.

L'expérience

Où en est la Suisse en termes de vie et d'amour à l'ère numérique? Une petite expérience avec trois couples, qui ne peuvent pas être plus différents, devrait donner quelques éléments de réponse. Le but est de les faire rouler en ville dans la nouvelle VW Golf, sans but précis et sans limite de temps. Ils se mettent alors à parler de la vie, de l'amour et dans quelle direction l’avenir les conduit.

Les couples

Rita & Stephan

Mariés depuis 20 ans. Le couple vit et travaille ensemble depuis plus de deux décennies. Ils ont su rester jeunes, pas seulement physiquement mais aussi dans leurs coeurs. Ils partagent un amour qui leur appartient et une vision positive de la vie et du progrès. Mais il y a quelques domaines où ils peuvent dire: «c'était mieux avant».

Celine & Dilan

En couple depuis quatre ans. En tant que millenials typiques, ils vivent leur relation librement et fièrement. Ils se moquent bien du jugement des autres et profitent tous les jours de la digitalisation et du progrès technologique. La séparation classique des rôles homme-femme et les attentes qui vont avec les laissent très sceptiques.

Selina & Alessandro

Ils se rencontrent pour la première fois. Selina et Alessandro sont jeunes, ont du succès et les pieds sur terre. Ils leur manque toutefois quelque chose: une relation de couple stable.

Jusqu'ici, sortir en discothèque ou draguer sur les apps de rencontres n'a pas fonctionné. Peut-être que ce rendez-vous dans la nouvelle VW Golf changera les choses...