Vatanen, Grosjean, Loeb: des légendes au col de la Faucille

23 juin 1907. Banquier à Genève, passionné d’automobiles, Lucien Pictet revient d’un voyage à Barcelone, où il est allé négocier un rachat de licence auprès d’un compatriote, Marc Birkigt, qui vient de créer la marque Hispano-Suiza, «la» voiture de luxe de l’époque. Celle qui fera la fierté des Cours européennes et des riches de ce monde. Ce dimanche-là, aux commandes de sa Pic-Pic, construite par ses soins en collaboration avec S.A.G. (Société d’Automobiles Genève), il gravit les 10'600 mètres qui séparent la place centrale du village de Gex et le col de la Faucille.

La chronique n’a pas retenu sa performance. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que le meilleur chronomètre a été signé par un certain Joseph Collomb, un champion lyonnais qui a débuté par la bicyclette, avant de passer à la moto, puis au tricycle motorisé et enfin à la voiture. La machine victorieuse de cette première course de côte de la Faucille? Une Pilain 24 CV.

Avec la Peugeot 208 T16

23 septembre 2018. 111 ans plus tard, 45 longues années après sa dernière édition, la course de côte de la Faucille revit. Sous le nom alléchant de «Montée des légendes». Et pour cause: Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, figure en tête d’affiche avec la Peugeot 208 T16 qu’il avait menée à la victoire sur un autre site mythique, le Pikes Peak, dans le Colorado américain. Face à lui, le nouveau détenteur absolu du record de «la» côte la plus connue du monde, Romain Dumas, par ailleurs vainqueur des 24 Heures du Mans et champion du monde d’endurance. Romain Grosjean, pilote de F1, et Ari Vatanen, la légende finlandaise, seront également de la partie. Tout comme Julien Ingrassia, copilote de Sébastien Ogier en WRC et qui n’est pas malhabile du tout derrière le volant, ainsi que Guy Fréquelin, l’ancien, le clan Alméras, l’incontournable Italien Simone Faggioli.

Et tous les autres. Enfin, la trentaine d’autres. Car cette «Montée des légendes» est un événement particulier: «À ma connaissance, c’est la première course de côte sur invitation», sourit Vincent Marchand, l’antenne genevoise de l’organisation, fils lui aussi d’une légende, Jean-Claude, près de soixante ans de photographies de courses automobiles à son actif. Dont une bonne vingtaine au pied, au milieu ou à l’arrivée de ce col mythique.

«On s’est lancés du sommet»

Comment ont-ils fait? «Généralement, les organisateurs d’une telle épreuve partent par le bas. Là, on s’est lancés du sommet – Sébastien Loeb. Le bouche-à-oreille et les contacts ont ensuite fonctionné. Quand on s’est mis d’accord avec Sébastien et Romain Dumas, le principal problème était de trouver une date libre dans leurs agendas respectifs, ce qui n’était pas une sinécure. C’est ainsi qu’on s’est retrouvés à ce 23 septembre.»

Un sous-préfet passionné, quelques partenaires solides: la prévente des billets a été un succès total. «Pour des questions de sécurité, la préfecture nous limite à 35'000 personnes; on en attend entre 20'000 et 25'000», ajoute Vincent Marchand. (24 heures)