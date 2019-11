La Honda Africa Twin Adventure Sports, une vraie baroudeuse

L’an prochain, la version «standard» de la Honda CRF 1100L Africa Twin ne représentera que 30% du volume que Honda Suisse commercialisera! Pour le reste, l’importateur mise sur les versions Adventure Sports car, sur notre marché, les clients veulent du beau, du haut de gamme, ce qui se fait de mieux.

Mais, pour ceux qui préfèrent dépenser moins et rester dans l’esprit «basique mais elle sait tout faire et surtout prendre des chemins de traverse», l’Africa Twin standard est à disposition.

Ces deux variantes ont en commun un nouveau moteur à la cylindrée augmentée à 1100 cm³ par rapport à la version 2019, un tableau de bord en couleur à écran tactile, un cadre plus léger, une ligne d’échappement revue et une centrale de mesures inertielles à 6 axes (IMU) gérant les aides électroniques au pilotage comme le contrôle de traction, de wheelies, de frein moteur et d’ABS dit de virage. Et les deux versions répondent maintenant aux normes Euro5. On reste tout de même surpris par l’absence de béquille centrale sur des machines d’un tel gabarit!

Nous avons donc passé la majeure partie de cet essai avec la version Adventure Sports, facilement reconnaissable au logo couleur or apposé sur les flancs du carénage et symbolisant le pourtour de l’Afrique.

Suspensions électroniques

Ces machines étaient toutes fournies avec les suspensions électroniques. Il en sera de même pour les Adventure Sports importées en Suisse. Cet équipement augmente de façon importante la polyvalence du modèle.

Le sous-traitant japonais Showa les a pourvues d’une fonction antiplongée sur l’avant, qui conserve l’assiette de la moto lorsque l’on freine fort, par exemple en entrée de virage. Plus généralement, le processeur et les servomoteurs de ces suspensions réagissent très vite (en quelques millisecondes) à tout changement des conditions de roulage.

Réservoir de 25 l

En prime, son nouveau réservoir de 24,8 litres autorise une très grande autonomie pour être prêt à parcourir la terre entière, d’autant plus que le confort ressenti grâce à ses suspensions électroniques semi-actives transforme la route en billard! Et lorsqu’il s’agit de se lâcher un peu sur la poignée, l’Adventure Sports répond immédiatement présent.

Ses 107 ch doublés d’une maniabilité époustouflante autorisent toutes sortes de «fantaisies»! Les sorties hors route s’avèrent aussi aisées, grâce aux modes (paramétrables) Gravel et Off-road dont elle dispose. Mais, c’est bien sur la route que l’Adventure Sports se fait reine.

Transmission DCT

La transmission automatique (Dual Clutch Transmission) à double embrayage inventée par Honda a encore passé un cap quant à son efficacité. Auparavant, ce système avait un peu de mal à trouver le bon rapport à engager en regard du régime moteur. Désormais, grâce à la nouvelle centrale de calcul, le bon rapport est planté à chaque fois que l’on décélère. Une merveille de précision!

Toujours au chapitre du confort, le nouvel écran tactile couleur de 6,5 pouces est d’une aide appréciable. Il permet en outre de commander tout l’ensemble des fonctions des modes de réglages et des modes de roulages avec des infos plus qu’il n’en faut. De plus, le système Apple Car Play est disponible via le Bluetooth, ce qui permettra de garder contact avec le monde extérieur et continuer sans s’arrêter d’apprécier la magie du long trip façon Africa Twin Adventure Sports.