Joyeux 30e anniversaire pour la Mazda MX-5

Il brille de mille feux dans sa rutilante robe orange, le roadster Mazda MX-5. Il fête dignement son trentième anniversaire, une date mémorable pour un modèle qui avait créé la sensation en février 1989 au Salon de Chicago. Mazda avait pris le risque de faire renaître un type de véhicule qui avait quasi disparu des gammes des constructeurs mondiaux: les cabriolets ludiques. Seul Alfa Romeo, avec son Spider vieillissant, proposait encore une décapotable aux amateurs de cheveux au vent.

Mais dans la tête du président de Mazda subsistait le souvenir de la Triumph Spitfire. Il a alors demandé à son centre de développement en Californie de créer un roadster. Aussitôt celui-ci dessiné, sa production fut lancée dans l’usine d’Hiroshima. Commercialisé sous le nom de Miata aux États-Unis, il fera son apparition en Europe, au Salon de Genève, en 1989, sous le patronyme MX-5.

Un modèle mythique

En trente ans, ce modèle désormais mythique n’a subi que des transformations minimalistes. La forme de ses phares, par exemple, qui étaient rétractables à l’origine. Sans oublier, bien entendu, le toit en dur qui s’efface électriquement, apparu en 2006. Mais les puristes restent fidèles à la capote en toile qui se déplie (et se replie) manuellement. Alors montons à bord de cette version pour retrouver un plaisir de conduite incomparable.

Car la gamine (pardon, la jeune femme) se laisse guider avec vivacité et agilité. Elle se comporte comme un kart sur les parcours très sinueux, offrant des relances toniques grâce à son groupe de 184 ch géré par une boîte manuelle à six rapports d’une précision exemplaire. Si le confort d’un roadster n’est sans doute pas sa première qualité, l’actuel MX-5 propose un compromis plus que raisonnable. À condition bien entendu de ne pas s’égarer à vitesse soutenue sur des bitumes vraiment dégradés…