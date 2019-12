La Mazda 3 offre de belles sensations avec la technologie Skyactiv-X

La motorisation Skyactiv-X développée par Mazda alimente les conversations entre passionnés d’automobiles. Normal, elle révolutionne la technologie propre aux moteurs essence. Ces derniers ont subi une évolution quasi-générale aboutissant à une réduction des cylindrées doublée de l’apport d’un turbocompresseur.

Mazda a décidé de prendre un autre chemin dont on a déjà abondamment parlé dans ces colonnes. Résumons toutefois cette philosophie en rappelant que ce nouveau groupe reste résolument atmosphérique. De plus, les ingénieurs nippons maintiennent toujours au même niveau la quantité de carburant injectée dans la chambre de combustion, seule la quantité d’air varie et peut même tripler par rapport à un moteur traditionnel. Pour assurer l’allumage d’un mélange pauvre, le taux de compression augmente à 16,3: 1. Cela rappelle le fonctionnement d’un Diesel à la différence près que déclenchement s’effectue toujours par l’étincelle produite par une bougie.

Sans turbo

Au volant de la Mazda3, les sensations se révèlent bien entendu différentes. Malgré les 180 chevaux sous le capot, la première impression est mitigée. Car la voiture ne bondit pas aux sollicitations normales de l’accélérateur. C’est vrai, il n’y a pas de turbo… Après quelques kilomètres, on s’habitue à cette force tranquille en symbiose, tout compte fait, avec les aléas d’une circulation qui ne permet que rarement des accélérations brutales.

Ces dernières sont parfois inévitables pour réussir par exemple, un dépassement en toute sécurité. Pas de problème, même avec la boîte automatique qui équipait le véhicule d’essai. Au moindre kick-down, les chevaux rugissent. Sur les nombreux parcours réalisés en montagne, la philosophie Skyactiv-X répond aux exigences de la route. Mais dans ce cas, si on désire grimper à bonne allure, l’idéal reste d’utiliser la position manuelle de la boîte. Et là, la Mazda3 obéit avec diligence. Ce comportement à deux visages offre un avantage certain: une consommation réellement réduite à allure normale et la possibilité de booster les réactions de la voiture. Pari réussi.