Le Mitsubishi ASX, SUV familial et convivial

Neuf ans après le lancement de la première génération de son ASX, Mitsubishi le remet au goût du jour en proposant une évolution réjouissante. Excepté sa citadine Space Star (3,79 m de long), le constructeur japonais ne commercialise en effet plus que des SUV déclinés en trois segments.

Après le restylage de l’Eclipse Cross et de l’Outlander, l’ASX hérite d’une ligne en phase avec celle de ses deux grands frères, surtout caractérisée par une proue plus agressive et l’apport de LED à l'avant comme à l’arrière.

Un moteur de 2 l et 150 ch

Mais la véritable révolution se joue au niveau de l’unique motorisation proposée: un quatre-cylindres de 2 litres et 150 ch remplaçant le 1,6 litre de 115 ch. Ce groupe, installé aussi sur l’Outlander, est doté d’un système de commande électronique des soupapes et est disponible avec une boîte manuelle à six rapports ou une transmission automatique CVT avec palettes au volant. Utiles lorsqu’on désire doser les efforts sur les parcours montagneux.

Traction intégrale à trois modes de conduite

Cet ASX peut être équipé de la traction intégrale, comme sur le modèle essayé. Elle offre trois modes de conduite grâce à un différentiel central à commande électrique. On opte pour la traction pure et pour une position automatique qui, dans des conditions normales, distribue les 98% du couple sur les roues avant. Lorsque la progression est plus difficile, la répartition atteint au maximum 50%-50%. En mode 4WD Lock, l’arrière est favorisé afin de se sortir d’un mauvais pas.