Le spectre du coronavirus s'invite au Salon de l'auto

Le Salon de l'auto de Genève devra composer cette année avec les mesures prudentielles mises en place pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Malgré la défection de grands groupes comme Ford, Opel, Citroën et Peugeot, le nombre d'exposants est en hausse. Le circuit intérieur dédié aux propulsions alternatives sera la grande nouveauté de cette 90e édition du Geneva International Motor Show (Gims).

«L'organisation a été plus compliquée en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais je vous le confirme, le Gims se tiendra bel et bien», a assuré le président Maurice Turrettini. Cette 90e édition devrait être inaugurée en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. Jusqu'à 600'000 visiteurs sont attendus à Palexpo entre le 5 et le 15 mars.

L'édition 2020 accueillera 150 exposants, davantage que la centaine de la précédente édition, représentant 75% du marché en Suisse, précisent les organisateurs. Jusqu'à présent, 90 premières (150 en 2019) ont été annoncées pour ce Salon, qui s'étalera sur près 59'000 mètres carrés. Parmi ces exclusivités, la marque hispano-helvétique Hispano Suiza présentera son modèle Carmen Boulogne.

Les constructeurs chinois Changan Automobile et le hongkongais Apex (buggies) feront pour la première fois le déplacement, malgré l'épidémie en Chine.

Les organisateurs d'un autre salon genevois, celui des inventions, ont annoncé lundi leur décision d'annuler l'édition 2020 suite à la propagation du coronavirus, dont le bilan s'approche les 1900 morts. Le Mobile World Congress de Barcelone a été contraint à prendre la même décision.

Nettoyage et désinfection

Le Gims, dont 1% des visiteurs proviennent du continent asiatique, n'abdique pas, mais mettra l'accent sur la sécurité. «On constate qu'il y a beaucoup d'inquiétudes liées à l'infection du coronavirus», a souligné Marianne Gyger, responsable des relations publiques du Salon.

Pour tenter d'apaiser ces craintes, Palexpo a mis en place différentes mesures de sécurité, comme un «programme de nettoyage et de désinfection» des infrastructures, une formation du personnel et une signalisation appelant aux participants les recommandations en matière d'hygiène.

Le circuit intérieur de 456 mètres constituera la principale innovation de ce Gims cuvée 2020. «Une longue piste droite (sera aménagée) pour tester l'accélération mais également des virages pour voir comment ces véhicules se comportent», a expliqué Olivier Rihs, le directeur. Le Touring Club Suisse (TCS) est le partenaire du Gims pour cette animation et en assurera la fonctionnement. Les inscriptions se feront par le biais de l'application mobile du GIMS.

Comme de nombreux salons, le Gims est confronté à une baisse de la fréquentation et doit se réinventer pour toujours attirer les foules. En 2019, le nombre de visiteurs avait reculé de 9% à 602'000 personnes, alors que les organisateurs attendaient 650'000-700'000 visiteurs. Certains constructeurs décident également de se passer des salons, pour des raisons diverses, comme Ford, Opel, Citroën et Peugeot pour le Gims en 2020.

Comme d'habitude, le Salon sera précédé par la cérémonie qui couronnera la voiture de l'année, le 2 mars à 15h. Les organisateurs annoncent la tenue de 68 conférences lors des journées de presse des 3-4 mars. Un «VIP Day» sera mis sur pied pour la première fois le 4 mars, avec la présence personnalités de Formule-E (championnat d'automobiles électriques), notamment des pilotes suisses. (ats/nxp)