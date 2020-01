La Volkswagen Arteon associe confort premium et efficacité

Avec sa calandre imposante, ses phares à LED et ses prises d’air encadrées d’un «C» noir soulignant la couleur de la carrosserie, la face avant de la Volkswagen Arteon est vraiment harmonieuse et athlétique. Fuselée comme un coupé, elle affiche clairement son caractère sportif, son becquet arrière noir apportant un vrai plus à sa ligne. En prime, les jantes en alliage léger de vingt pouces sont très belles et originales.

Habitacle spacieux

Malgré son profil très bas, l’Arteon propose un espace incroyable. À l’avant, les passagers sont confortablement installés dans une sellerie cuir à effet carbone (en option) au maintien latéral parfait. Les inserts aluminium sur la planche de bord apportent une touche de modernité à l’habitacle, qui est parfois un peu austère dans les berlines de la marque allemande.

Les occupants arrière sont aussi dorlotés. Ils peuvent quasi s’allonger en étendant les jambes, chapeau bas! Le coffre offre un volume impressionnant et un plancher totalement plat une fois les sièges arrière rabattus.

272 ch sous le capot

Le modèle essayé était doté d’un groupe essence de deux litres développant 272 ch et couplé à une boîte de vitesses à double embrayage DSG à sept rapports. Un duo aussi dynamique que volontaire.

La boîte est d’une précision redoutable et cinq modes de conduite (confort, normal, sport, éco ou personnalisable) sont disponibles. Ils agissent sur la fermeté de la direction, le contrôle des suspensions et le régime moteur. La consommation s’est révélée un peu élevée, normal pour des trajets presque exclusivement montagnards.

Le comportement routier se caractérise par une tendance marquée au sous-virage en courbes serrées abordées avec vivacité. Des réactions faciles à gérer, même dans des conditions hivernales extrêmes. Un jour de grosse neige, l’Arteon a démontré sa capacité à se jouer des difficultés grâce à sa transmission 4 Motion d’une efficacité redoutable.