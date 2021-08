Réactions de musiciens d’ici – Autopsie du groove de Charlie Watts Des batteurs romands réagissent au décès de Charlie Watts, maître d’une pulsation dont se souviennent Bernard Trontin, Alberto Malo, Frank Matter et Cyril Regamey. Boris Senff

Charlie Watts, pas un grand technicien mais un artisan essentiel du son des Rolling Stones, mort à 80 ans. keystone-sda.ch

Bernard Trontin (Young Gods)

«Charlie Watts fait partie d’une génération de batteurs qui s’est faite toute seule, comme Ringo Starr ou Nick Mason, de Pink Floyd. Ils ont grandi en même temps que leur groupe et ont développé une manière de jouer qui ne ressemble à celle de personne et fait partie de la signature sonore et rythmique du groupe. Et ce n’est plus si courant! La technique a incroyablement progressé, mais la patte unique n’est plus forcément là. Un bon batteur, c’est celui qui trouve le vocabulaire le plus adapté au groupe dans lequel il joue, et Watts était un archétype de cette école. Il a une façon de jouer qui est unique. De plus, il était le seul Stone, à mon sens, qui continuait à progresser alors que les autres vivaient beaucoup sur leurs trucs et leurs acquis. Le son, le groove, il était encore meilleur dans les années 1980 au moment où le groupe stagnait.»