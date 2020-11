Multinationales responsables

Les PME ne sont pas concernées

À quelques jours de la votation, tout prétexte semble bon aux opposants pour éviter de parler des violations commises par certaines multinationales. Ils insistent ainsi sur le nombre d’entreprises éventuellement concernées par l’initiative. Comment croire pourtant que les boulangeries, les menuiseries ou les fromageries, incluses dans leurs chiffres, soient touchées?



En réalité, l’initiative vise à mettre un terme aux pratiques peu scrupuleuses de certaines multinationales basées en Suisse. Ce qu’elle demande est une nécessaire transition globale et locale vers la durabilité: lorsqu’une multinationale pollue une rivière ou porte gravement atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, elle doit rendre compte juridiquement pour le dommage commis. Les petites et moyennes entreprises ne sont clairement pas concernées. N’ayons pas peur que la Suisse agisse avec responsabilité.

Anne-Claude Imhoff, membre du comité Économie pour des entreprises responsables, Lausanne

Un procédé malhonnête

À propos de l’article intitulé «Le mandat burkinabé de Chevalley sera examiné» (19 novembre 2020).

On ne peut pas nier que ce sont des partisans du oui à l’initiative populaire «Entreprises responsables» qui essaient de nuire à l’image de Mme Isabelle Chevalley. Je trouve indécent que les initiants ou partisans de cette initiative doivent recourir à ce genre de manipulations pour défendre leur opinion.

Il me paraît évident que les citoyens et citoyennes suisses sont largement favorables pour améliorer les conditions sociales et d’environnement dans le monde. C’est aussi le but de l’initiative populaire. Cependant, au vu des débats entre les initiants et les opposants à l’initiative, l’application pratique de l’initiative semble poser de sérieux problèmes.

Mme Chevalley est une politicienne engagée et très ouverte au monde. Pour être en mesure de se faire une opinion, il faut aller sur le terrain, prendre contact et échanger les points de vue avec les habitants de tout milieu.

Lorsque l’on découvre sur place la complexité des sociétés humaines dans le monde, on en arrive à rejeter l’initiative et par conséquent à approuver le contre-projet du Conseil fédéral. Celui-ci a été élaboré en connaissance de cause.

Courage à Mme Chevalley!

Jean-Louis Amiguet, Cully

L’annonce de Credit Suisse

Les dirigeants de Credit Suisse placent une annonce d’une page entière (13 novembre 2020) pour essayer de torpiller l’initiative sur la responsabilité des entreprises. Pour une entreprise dont le comportement a entaché à la réputation de la place économique suisse, il est peut-être normal de se mettre du côté des malfaiteurs.

Mais quand on revendique «100’000 clients entreprises de toutes tailles», est-il normal de déployer un tel effort publicitaire pour soutenir quelques moutons noirs qui n’assument pas la responsabilité d’une «diligence raisonnable» qui éviterait d’entretenir des violations des droits humains et de graves atteintes à l’environnement?

Mon oui à l’initiative soutient toutes les entreprises responsables de notre pays.

Stefan Bodmer, Saint-Sulpice

Autoroute A9

Le projet doit être enterré, pas les études

À propos de l’article intitulé «Lutry milite pour une nouvelle autoroute enterrée à Lavaux» (11 novembre).

Il est démontré aujourd’hui que le concept d’autoroute touristique, choisi dans les années 60 pour l’A9, était une erreur car il n’anticipait pas les nombreuses nuisances qu’un tel projet allait générer.

Après les récentes études de variantes aussi nombreuses qu’infructueuses, l’OFROU a décidé de stopper ses réflexions et de s’en tenir au tracé actuel. Il renonce ainsi à l’idée d’un tunnel invoquant essentiellement le coût d’un tel projet.

Ce manque de vision future traduit peut-être la peur de remettre en question une infrastructure obsolète qui a englouti des sommes colossales sans apporter la moindre plus-value à la qualité de vie de toute une région.

La décision de l’OFROU a été prise en accord avec le Canton en septembre 2020, mais sans consultation auprès des communes riveraines, ni auprès du DETEC qui conteste les valeurs sous-évaluées considérées pour le bruit, ce qui est pour le moins inadmissible.

On peut bien sûr s’affranchir d’un arrêt provisoire des études, mais elles devraient reprendre impérativement après la pandémie, en reconsidérant l’évolution du trafic engendrée par le télétravail et le report souhaité d’une partie du trafic sur le rail.

Il est bon de se rappeler du message du Conseil fédéral de 2014 relatif aux goulets d’étranglement, qui précisait que «L’élimination du goulet d’étranglement entre Lausanne et Montreux via l’adjonction d’une voie de circulation n’étant pas réalisable, il conviendra d’examiner si ceux-ci peuvent être éliminés par de nouveaux éléments de réseau».

Pour conclure, l’opportunité qui nous est donnée de pouvoir modifier les erreurs du passé ne doit pas être galvaudée. Prenons donc les bonnes décisions qui permettront de supprimer l’ensemble des nuisances qui préserveront le paysage de Lavaux pour les cent prochaines années.

Philippe Mingard et Bruno Giacomini, auteurs du projet Alternative 2050

Uber

Le PLR agit

À propos de l’article intitulé «Une pétition exige qu’Uber protège ses livreurs selon la loi» (12 novembre 2020).

Le 12 novembre dernier, le Parti socialiste lausannois a lancé une pétition adressée au Grand Conseil vaudois en vue de salarier les livreurs et chauffeurs Uber. L’intention est peut-être louable, mais les moyens utilisés sont démagogiques et la question est plus complexe qu’il n’y paraît.

En effet, la problématique des «travailleurs de plateforme» est connue de longue date et engendre, au regard du droit du travail actuel, un certain nombre de problèmes qui nécessitent d’adapter la législation en vigueur.

Le PLR n’a pas attendu la crise sanitaire - ni les élections communales - pour se saisir de la question.

Pour rappel, un postulat déposé en 2017 par le conseiller national Philippe Nantermod proposait d’étudier la mise en place d’un nouveau statut pour les «travailleurs de plateforme» correspondant à la réalité pratique et au besoin de flexibilité des plateformes en ligne, tout en garantissant une protection sociale aux «travailleurs» qui, faut-il le rappeler, ne souhaitent pas dans leur majorité le statut de salarié à part entière. Sur le plan vaudois, c’est sous l’impulsion des élus PLR que la loi dite «sur les taxis» instaurant une réglementation commune sur l’ensemble du canton a été adoptée suite à l’arrivée d’Uber sur le marché.

La complexité de la tâche réside dans le fait que l’arrivée de nouveaux modèles économiques, dont nous bénéficions, nécessite de requestionner et de réinventer les structures existantes. Un défi que le PLR s’efforce de relever à chaque échelon politique.

Mathilde Maillard, secrétaire générale du PLR Lausanne

Sucre suisse

Un test en douceur

Rarement l’occasion nous est donnée de mettre en pratique à l’essai une initiative fédérale avant que celle-ci ne soit votée. Mais avec le refus de l’Office fédéral de l’agriculture de réintroduire un insecticide néonicotinoïde (Gaucho) jugé peu écologique pour lutter contre la jaunisse de la betterave sucrière, cette opportunité pourrait se présenter.

Je m’explique, en principe en juin prochain le peuple suisse devra se prononcer sur l’initiative dite Future 3, qui vise à interdire totalement les produits de traitements de synthèse sur le territoire helvétique ceci pour tous types de productions agricoles. Et interdire aussi l’importation des productions étrangères ayant utilisé de tels produits.

En 2021 les betteraves suisses seront privées de Gaucho contrairement aux autres pays producteurs qui ont réintroduit le néonicotinoïde pour limiter les pertes liées à la jaunisse. S’il est écologiquement conséquent et cohérent, le Conseil fédéral dont dépend l’Office fédéral de l’agriculture ne devrait pas autoriser l’importation de sucre produit avec l’insecticide vu que celui-ci est prohibé en Suisse. De même que celui accentuant la déforestation de l’Amazonie.

Priorité devrait donc être donnée aux betteraves made in Switzerland non traitées. Petit bémol toutefois, la jaunisse faisant baisser les rendements de la culture de 50 pour cent, son prix ainsi que celui du sucre devra doubler pour que les producteurs puissent atteindre le seuil de rentabilité, faute de quoi ils abandonneront la production.

Cette situation pourrait servir de test avant l’heure et cela permettra aux industriels et aux consommateurs de se préparer aux conséquences de l’initiative Future 3, tout en douceur!

Pierre-Alain Urfer, Champvent

