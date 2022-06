L’état de grâce aura duré un peu moins de trois mois. Le 11 mars, le Conseil fédéral décidait d’accorder le statut de protection S aux personnes chassées d’Ukraine par la guerre. Un statut très particulier, peu bureaucratique, créé après la guerre en ex-Yougoslavie.

Les partis, à l’unisson, saluaient cette décision. Mais aujourd’hui, le front se lézarde. Sans surprise, c’est l’UDC qui a tiré la première. Sans remettre en cause «l’aide que doit la Suisse aux Ukrainiens», elle tique sur le nombre, le coût et fait des prévisions. «120’000 personnes bénéficiant du statut de protection S engendreraient un coût de plus de 3 milliards de francs aux contribuables suisses», écrit-elle. Pour l’UDC, il faut être plus strict avant d’accorder le fameux statut de protection S.