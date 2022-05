Repas de soutien du LS – Autour du papet, réconciliation et comptes à rendre Espoirs, critiques, nouveau CEO et humeur de sponsors: le Lausanne-Sport a fait entrer un concentré de sa réalité au Palais de Beaulieu jeudi. Florian Vaney - Lausanne

Le nouveau CEO du LS Leen Heemskerk, inconnu du grand public jusqu’à maintenant, s’est adressé aux fidèles du club pour la première fois lors du traditionnel Papet du LS. PATRICK MARTIN/24HEURES

Les fidèles du Lausanne-Sport avaient des choses à se dire. C’est peut-être ce qui a donné cette forme malheureuse au premier discours tenu par le nouveau CEO du club. Leen Heemskerk avait choisi de réserver ses mots de bienvenue (lire plus bas) au millier de partenaires, de sponsors et d’amis du LS, histoire aussi de faire la jonction entre l’apéro et le papet. Ceux-ci touchaient juste, en plein dans le mille des préoccupations des Vaudois. Mais ils se sont partiellement noyés dans un brouhaha étonnant. Entre chuchotements concernant l’identité supposée du nouveau coach et murmures à propos de ce joyeux moment de retrouvaille après les mois de galère. Le symbole paraît évident: il faudra plus que des belles phrases pour convaincre cette fois-ci. La réalité, elle, fait plutôt état d’un certain manque de respect.