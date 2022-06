Critique musicale – Aux Athénéennes, les swings anciens sont des divinités Retour sur la deuxième soirée du festival, jeudi. Peu de public, mais un orchestre de rêve sur scène, The Amazing Keystone Big Band, avec la formidable chanteuse Célia Kameni. Fabrice Gottraux

The Amazing Keystone Big Band avec Célia Kameni au festival Les Athénéennes, jeudi 2 juin 2022 à l'Alhambra, Genève. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

Les rangées de sièges clairsemées faisaient craindre la pire des ambiances, de celles qui accompagnent les bouillons caractérisés, trop de vide pour soutenir les artistes, les ventes en berne à l’entrée. Mais Dieu que le concert a été bon!

Dix jours de concerts à l’Alhambra Aux Athénéennes, on sert le tutti frutti le plus chic de la saison Voilà trois jours que le festival Les Athénéennes a ouvert ses portes à l’Alhambra. Saura-t-il capter assez de public pour consolider sa présence dans le grand agenda culturel genevois?

Sainte Ella

On réfléchit encore à l’opportunité de caser systématiquement trois performances chaque soir, dans trois styles aussi divers que le contemporain – Alban Berg revisité par le très cérébral guitariste électrifié, très aride aussi, Marc Ducret en compagnie du Quatuor Bela – puis le swing des années 30 – ébouriffant Amazing Keystone Big Band – enfin de la pop, avec Andrès García And The Ghost. En prime, un set DJ pour finir les bouteilles.

Dans la vraie vie, on fait son choix. La six cordes monacale peut passer un tour. La pop arrive trop tard dans la soirée. Tout ouïe alors pour le big band français, merveilleuse machine à swing dirigée, entre autres, par le trompettiste David Ehnco. Une quinzaine de souffleurs derrière leurs pupitres, comme dans le temps jadis, et la contrebasse, la guitare, le piano, la batterie. Service royal. Ainsi qu’une chanteuse, excellente Célia Kameni, dans le rôle d’Ella Fitzgerald.

En fait, non. Le répertoire se dit hommage à la «First Lady of Song», un album à la clé en 2018, «We Love Ella». Mais Célia Kameni, comme The Amazing Keystone Big Band, appartient bel et bien au XXIe siècle. Et tous font montre d’un talent fabuleux pour s’emparer sans plus de courbettes des choses qu’on voudrait garder anciennes.

La chanteuse française Célia Kameni à l’Alhambra, pour le festival Les Athénéennes. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

Point tant de ronflantes mixtures, mais de la virtuosité, de l’expression, du sensitif. Sans esbroufe, et c’est peu de le dire, tant il est courant parmi les ensembles «vieille école» de flatter l’assistance avec des scats cabriolant, des soli de cuivres à vous péter les tympans. Cette fois, non.

The Amazing Keystone Big Band appartient à la classe des superhéros de l’académie hexagonale, jamais aussi bons que lorsqu’ils vont voir ailleurs. On admire ces traits d’orchestre chinant dans le contemporain, cette envolée vocale d’un lyrisme tout classique, parfaitement dans le moment, parfaite dans Gershwin, «It Ain’t Necesseraly So». Et cet autre standard, «Cry Me a River». Célia Kameni qui fait trompette, contrebasse et chair humaine tout en même temps nous fait dresser les poils sur les bras.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.