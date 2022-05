Dix jours de concerts à l’Alhambra – Aux Athénéennes, on sert le tutti frutti le plus chic de la saison Essentiellement classique et jazz, cette fois également flamenco et rock avant-gardiste, le festival va où bon lui semble, au gré des amitiés et des artistes de passage. À suivre du 1er au 11 juin. Fabrice Gottraux

Parmi les curiosités à l’affiche du festival Les Athénéennes, compter avec Asquaserge, collectif toulousain orchestrant un grand crossover parmi tous les styles de musiques. PHILIPPE LÉVY/LA GILBOUZE

Vedettes du classique, as du baroque, virtuoses du jazz, diva du flamenco, un zeste d’avant-garde rock, une touche de répertoire contemporain, plus un gramme d’électronique pour achever les soirées… Avec en tête d’affiche Léa Desandre, David Fray, Youn Sun Nah, Estrella Morente ou encore Marc Ducret, la 11e édition des Athénéennes fait feu de tout bois.

Pour faire tenir sur la même affiche un programme éclectique au possible, le festival genevois a choisi cette année Dante et sa «Divine Comédie» en guise de thème générique. Prétendre que la manifestation s’avère si curieuse qu’elle ramène de tout dans son giron convient aussi bien lorsqu’il faut trouver le sens profond de cette 11e édition.

Jeunes interprètes et vieux amis

Du 1er au 11 juin, voilà donc une affiche pour le moins chamarrée qui prendra ses aises principalement à l’Alhambra, également dans le bar attenant à la salle du centre-ville, historique Alhambar rénové de manière aussi chic que sobre, ainsi que dans le temple de la Madeleine, à deux pas de là, espace idéal pour les programmes spirituels.

Critique Les Athénéennes, sans champagne mais avec des bulles de plaisir Du classique, toujours, la manifestation fait son cœur de cible, invitant de jeunes interprètes en vogue, ainsi la magnifique et acclamée soprano Lea Desandre dans une série d’«arias» de Vivaldi (11 juin). Également de vieux amis, voir alors David Fray dans les «Variations Goldberg», l’un des pianistes français les plus bankables du moment à l’assaut du monument de Bach. Ce n’est autre que sa compagne, la comédienne Chiara Muti, fille du chef italien Riccardo Muti, qui entrecoupera le récital de morceaux choisis de «La divine comédie» – il fallait bien la placer quelque part (6 juin).

«Le collectif Aquaserge relève aussi bien du swing que du rock industriel, également de la musique contemporaine et de l’expérimental.»

À présent, quelque chose de différent. Kyrie Kristmanson, artiste canadienne d’origine islandaise, formée au Conservatoire de Lyon, appartient à cette frange de musiciens expérimentant entre la méthode classique, savante, et l’énergie, la faconde aussi, propre au rock contemporain. En témoignait cette relecture du «Requiem» de Fauré en 2019. Une rencontre s’imposait avec le collectif toulousain d’origine Aquaserge, sur scène le 9 juin.

Aquaserge mérite qu’on s’y arrête. Voilà un ensemble à envergure variable, rameutant chant, clavier, batterie et instruments à vent dans un feu d’artifice relevant aussi bien du swing que du rock industriel, également de la musique contemporaine, expérimentale encore. Ainsi baptisé en hommage Gainsbourg, par goût de l’absurde également – à quoi sers-je, question fondamentale pour tout artiste un tant soit peu concerné par son rôle ici-bas – le collectif livrait en 2021 encore un album ô combien complexe et beau. «À Possibility For A New Work For Aquaserge» voit la matière électrifiée, le groove même, heurter de plein fouet l’héritage de Varèse, Scelsi et Ligeti.

Estrella Morente, chanteuse de flamenco, sera en concert à Genève les 1 er et 6 juin. DR

La musique contemporaine peut-elle échapper à une expérience purement cérébrale? Les Athénéennes en sont convaincues, qui suivent un tant soit peu ce mouvement lancé ailleurs dans le monde, parfois beaucoup plus proche de nous: à Genève, c’est le festival contemporain Archipel bien sûr, dont l’esprit frondeur fait florès depuis trente ans déjà. Voir alors ce que Marc Ducret, fameux guitar hero du jazz français, très rock dans le son, concoctera avec le Quatuor Bela, dans Berg et les propres compositions du soliste, le 2 juin.

Au volet contemporain du festival toujours, on retient cette création du jeune compositeur, né en 1988, Jules Matton, (7 juin), de même que ce programme dévolu à sa contemporaine, la compositrice américaine Caroline Shaw (9 juin).

Une étoile du flamenco

Du jazz alors. Voilà l’autre volet fondateur des Athénéennes. Beaucoup de pianistes sont passés par ici, reflet des goûts des programmateurs. On appréciera la manière ancienne de l’Amazing Big Band Orchestra, ici avec la chanteuse Celia Kameni, dans son hommage très standard à Ella Fitzgerald (2 juin). On s’ébaudira encore du talent de Youn Sun Nah, formidable – et attachante – vocaliste coréenne (10 juin). Comme on écoutera attentivement l’étonnant pianiste Laurent Coulondre (11 juin) ainsi que le saxophoniste zurichois Christophe Irniger (3 juin).

À noter enfin la venue d’une maîtresse du flamenco, la chanteuse Estrella Morente, fille d’Enrique Morente, grand réformateur du répertoire traditionnel. Mêler flamenco et classique, cela plaisait au père. Estrella Morente, qui visite également la variété, reprend le projet à son compte, interprétant en 2013 déjà les «Siete Canciones Populares Españolas» de Manuel de Falla. À suivre le 6 juin au temple de la Madeleine. Estrella Morente, qui sera également sur scène le 1er juin, à l’Alhambra pour l’ouverture des Athénéennes, dans de Falla toujours avec la pièce «El Amor Brujo».

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.