Des notes à Lausanne ce week-end – Aux confins de la Cité, deux perles Parmi les découvertes musicales rescapées d’un été sans musique, les concerts de Delia Meshlir et de Badnaiy sont attendus. Francois Barras

Delia Meshlir, ambiance chargée de vapeurs seventies à humer vendredi quelque part à Lausanne… DR

Il n’y a «que» 300 places par spectacle, pour respecter les normes. Mais l’avatar 2020 du Festival de la Cité, soit Aux confins de la Cité, remet en jeu une centaine de billets par jour pour assister aux concerts gratuits qu’il dissémine en autant de lieux secrets. Ce week-end, il est ainsi possible de trouver encore son siège pour humer chaque soir quelques bouquets de notes.

Ambiances vaporeuses

À commencer par vendredi: ex-Cheyenne, Delia Meshlir n’a rien perdu de son goût pour les ambiances vaporeuses, capiteuses, parfumées d’épices aux vertus lysergiques que la chanteuse vaudoise cajole et cueille dans le jardin du rock seventies. La voix est enlevée, hantée par les échos de Joan Baez et de Grace Slick, amarrée à terre par une section rythmique de guitare et de batterie qui donnent poids et muscle à l’EP quatre titres sorti en ce début d’année, «Almost Spring», après un premier album solo en 2015 plus marqué folk et americana. Raisonnablement psyché, positivement doué.

Autre coup de cœur parmi les propositions musicales d’Aux confins de la Cité: Badnaiy, qui s’écoute plus facilement qu’elle ne s’écrit. Aux frontières d’un hip hop trap et de nappes synthétiques old school, jouant avec malice de la sensualité comme de la frappe urbaine, la Lausannoise fait surtout montre d’une capacité bluffante à mitrailler les mots sans tomber dans la démonstration. Un flow très personnel qui n’empêche pas les mélodies alanguies, tout comme les univers visuels de Badnaiy s’accommodent aussi bien d’un glam de bord de mer que d’une baston au nihonto, façon «Kill Bill». Affûté et tranchant: à suivre de près.



En concert ve 20 h 30 (Delia Meshlir) et di 20 h 30 (Badnaiy)

Billets: tel. 077 507 19 88 entre 10 h et 14 h.