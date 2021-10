Conséquence de la pandémie – Aux États-Unis, des problèmes logistiques en cascade Retards et embouteillages divers grippent la chaîne logistique, au point de représenter un souci politique pour Joe Biden. Alexis Buisson New York

Les conteneurs s’accumulent dans le port de Los Angeles, dans l’attente d’être transportés plus loin en camion. KEYSTONE

En huit années de métier, Nicolas Garnier n’avait jamais vu ça. Propriétaire de Golden Bee, une petite entreprise de peinture décorative basée à New York, le Français constate que les délais d’acheminement de ses produits s’allongent. Des colorants pour plâtre qui n’arriveront que dans plusieurs semaines, des cheminées en marbre importées de France retardées faute de récipients en bois pour les transporter… «Cela m’oblige à revoir la stratégie de réalisation de mes chantiers, dit-il. Or, j’ai des dates butoirs à respecter. Si je manque de produits, je suis bloqué et je risque de perdre du travail.»