Décès d’Elizabeth II – Aux États-Unis, la mort d’Elizabeth II signe «la fin d’une époque» La disparition ce jeudi de la reine d’Angleterre Elizabeth II a été accueillie par de nombreux hommages aux États-Unis.

L’un des panneaux du célèbre Time Square de New York rendait hommage à Elizabeth II ce jeudi. Getty Images via AFP

Drapeau en berne à la Maison-Blanche, Empire State illuminé, à des milliers de kilomètres du palais de Buckingham les États-Unis aussi saluaient jeudi soir la mémoire de la reine Elizabeth II, dont le décès représente, pour certains Américains, la «fin d’une époque».

Elizabeth II était «une sorte de figure maternelle pour (l’Angleterre)», a ainsi salué Drew, 26 ans, depuis Bethesda dans le Maryland, banlieue de la capitale américaine Washington. «Pour beaucoup de gens, elle est la seule reine qu’ils aient jamais connue», a-t-elle ajouté, d’une voix douce. Elle dit avoir une «image positive» de la souveraine: «J’ai vu d’un bon œil ses apparitions publiques liées à la philanthropie», a-t-elle salué, «mais je sais qu’il y a des aspects négatifs à la monarchie».

À New York, dans la célébrissime place de Times Square aux immeubles recouverts d’écrans, José Reyes, 37 ans, employé de banque, évoque même «la fin d’une époque». «Il y a de grandes inquiétudes concernant le Commonwealth et le gouvernement australien. Pour les États-Unis, je ne pense pas qu’il y ait autant d’inquiétudes», relève-t-il.

Les drapeaux en berne

À quelques encablures, l’Empire State sera illuminé à partir du coucher du soleil. Il brillera en pourpre, symbole de la monarchie, et en argenté, couleur des 70 ans de règne de la reine, célébrés en juin dernier. Elizabeth II s’était d’ailleurs rendue en haut de l’immeuble en 1957, lorsqu’il était le plus haut bâtiment du monde.

Les drapeaux sont en berne sur la Maison-Blanche et le Capitole, et, partout dans le pays, le président Joe Biden a ordonné de ne pas les relever sur les bâtiments publics, ambassades, bases militaires et navires de guerre, jusqu’au coucher du soleil, le jour des funérailles d’Elizabeth II. La Bourse de New York a de son côté observé une minute de silence jeudi après-midi.

La cathédrale nationale des États-Unis, dans le nord-ouest de Washington, a elle sonné 96 coups à 17 h 00 locale. Et sur la chaîne CNN, les présentateurs étaient tous habillés en noir.

Harry et Diana

Beaucoup de ces lointains cousins d’Amérique, pourtant, ne sont que peu au fait de l’histoire de la reine, et se souviennent surtout de la récente brouille avec son petit-fils Harry et son épouse Meghan, ou encore la réaction de la reine au décès de la princesse Diana, des événements qui ont terni l’image de la monarque à l’étranger.

«Je ne connais pas grand-chose d’elle. C’est très triste qu’elle soit morte», a commenté Lauren, 38 ans, en banlieue de Washington, en attendant ses enfants à l’arrêt du fameux bus scolaire jaune. «Elle avait toujours l’air d’être heureuse, mais je ne sais pas si elle l’était vraiment», a-t-elle ajouté, évoquant notamment sa famille qui «s’est séparée d’elle».

AFP

