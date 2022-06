Procès FIFA à Bellinzone – Aux juges de décider du sort de Platini et Blatter Les deux anciens hauts dirigeants du football ont comparu devant le Tribunal pénal fédéral du 8 au 21 juin dans l’un des procès les plus attendus du monde sportif. Verdict le 8 juillet. Rebecca Garcia Bellinzone

Michel Platini se voulait résolument optimiste au terme de la dernière journée d’audience, mardi à Bellinzone. Il a même accepté de prendre la pose pour des selfies avec des fans italophones, heureux de le croiser. AFP

Avec la présence de deux protagonistes célèbres, une belle affaire de gros sous et des histoires de trahisons et de complots, le procès de Michel Platini et de Sepp Blatter avait tous les ingrédients pour être un feuilleton passionnant.