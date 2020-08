Développement touristique – Aux Mosses, un nouvel obstacle devant les canons à neige Le démantèlement du parking de l’Arsat est à l’enquête. Condition sine qua non à l’enneigement mécanique sur le domaine skiable, il promet de se heurter à des oppositions. David Genillard

Les marais des Mosses sont reconnus d’importance nationale. Plusieurs mesures visant à leur revitalisation ont été négociées. Chantal Dervey – A

Plus de vingt ans. C’est la durée des négociations nécessaires à l’aboutissement d’un compromis sur la protection des marais des Mosses et le développement touristique de la station. Une véritable saga dont on pensait l’épilogue écrit en 2015: à cette époque, le plan d’affectation cantonal (PAC) 291B définissant les règles en la matière entrait en vigueur. Il permet désormais l’enneigement mécanique du secteur. En contrepartie, plusieurs compensations écologiques doivent être réalisées.