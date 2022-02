Crise migratoire – Aux portes du Mexique, les demandeurs d’asile se bousculent

Sur le pont de la rivière Suchiate, touristes, échangeurs de devises et marchands se croisent sans prêter attention à l’étrange ballet qui se déroule dix mètres plus bas; deux hommes en équilibre sur un radeau de palettes en bois traversent le cours d’eau. Une scène devenue quotidienne à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Ces deux migrants ne le savent pas encore, mais le rio Suchiate est bien plus facile à traverser que le rio Grande qu’ils tenteront de franchir dans quelques semaines, à la frontière américaine.