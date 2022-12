Série TV – Aux racines de NTM et du rap français «Le monde de demain» raconte la naissance du mouvement hip-hop en France à travers l’histoire de la création de NTM. La production, créée pour Arte, est désormais disponible sur Netflix. Cédric Petit - Le Soir

«Le monde de demain», ou comment la culture hip-hop a été importée en France dans les années 80. ARTE/NETFLIX

Le film «Suprêmes», sorti en 2021 et réalisé par Audrey Estrougo, s’était déjà chargé de braquer les projecteurs sur NTM et sur son ascension, à partir de 1989 et jusqu’en 1992. Au «Monde de demain» d’en remettre une couche, sous forme sérielle, autour du groupe formé par Joey Starr et Kool Shen, considéré à ses débuts comme le porte-parole d’une jeunesse française délaissée.