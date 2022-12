«Le manque de combustibles dans le sous-sol suisse oblige cette nation à utiliser pour son chauffage des charbons et mazouts étrangers. Ainsi, la Suisse cherche à réduire au minimum les importations en utilisant au mieux ses combustibles nationaux.» Ces propos tenus en 1955 par l’ingénieur Jannsen au Congrès international du chauffage, de la ventilation et du conditionnement de l’air à Paris, résonnent par leur actualité.

Remplacez le charbon et le mazout par du gaz naturel importé d’Allemagne et de l’énergie nucléaire produite dans les centrales françaises, la dépendance énergétique de la Suisse est toujours criante. L’effort mené pour atténuer les difficultés d’approvisionnement demeure également d’une actualité saisissante. Et ce depuis le XIXe siècle, à savoir depuis que l’on avait choisi la voie de l’industrialisation grâce à une formation polytechnique de haut niveau, en lien avec les avancées de l’industrie la plus innovante.

«Bâle et Berne, puis Zurich, suivront l’exemple de la Suisse romande, par l’application de ces mêmes technologies novatrices.»

Car la question n’est pas nouvelle, et on l’oublie trop souvent. L’innovation technique en matière de rationalisation énergétique n’est pas une prérogative du XXIe siècle. Certes, la course à l’efficacité est portée aujourd’hui par l’urgence climatique, dans un contexte par ailleurs exacerbé par la crise géopolitique. Elle est pourtant une préoccupation majeure depuis fort longtemps. Rappelons, par exemple, les recherches pionnières de l’ingénieur Wilhelm Züblin, qui, au début du XXe siècle, dirigeait le département chauffage de l’entreprise Sulzer. Il avait mis au point l’installation de récupération de la chaleur de l’usine d’incinération des ordures de la ville de Zurich en 1927, alors que Paris, à la même époque, démarrait à peine les études en la matière.

Dans l’entre-deux-guerres, le canton de Vaud fait, lui aussi, preuve de clairvoyance avec le réseau de chauffage à distance de la ville de Lausanne, à compter parmi les expériences fondatrices dans l’histoire de la rationalisation énergétique européenne. L’occasion vient, en 1932, d’«un très grand consommateur», soit l’Hôpital Nestlé qui deviendra plus tard le CHUV, stratégiquement situé à proximité de l’usine électrique de Pierre-de-Plan active depuis 1901.

Par l’idée d’associer la capacité de réserve thermique de l’usine aux besoins en chaleur des bâtiments hospitaliers, un projet ambitieux voit le jour, porté par le professeur Bauer de l’École polytechnique de Zurich. Pour une fois – et pour cause – les grandes villes alémaniques se mettront au pas: dans la foulée, Bâle et Berne, puis Zurich, suivront l’exemple de la Suisse romande, par l’application de ces mêmes technologies novatrices.

Impératives économies d’énergie

C’est précisément à cette époque, soit dans l’entre-deux-guerres, que s’engage une réflexion vaste et aboutie sur la politique énergétique à l’échelle de la ville, en anticipant le débat contemporain. La nécessite impérative d’économie d’énergie intégrera d’ailleurs progressivement les enjeux environnementaux, par de nouvelles installations de sécurité et dépoussiérage des fumées pour répondre «aux exigences de l’hygiène moderne», comme on le lit dans la presse technique de l’époque.

Dès sa mise en service en 1934, le réseau de Pierre-de-Plan n’a cessé de s’agrandir, en lien avec l’usine d’incinération de Tridel dont on valorise la chaleur. L’usine à distance alimente aujourd’hui un important secteur de la ville, un atout de taille pour mener une politique énergétique à la fois pragmatique, efficace et respectueuse de l’environnement. À l’époque, cela avait demandé des investissements conséquents, mais aussi et surtout une vision prospective à long terme. Souhaitons que cette démarche salutaire puisse inspirer aujourd’hui, un siècle plus tard, la politique énergétique nationale, là où la clairvoyance, hélas, semble faire cruellement défaut.

Giulia Marino Afficher plus Architecte et chercheuse, EPFL

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.