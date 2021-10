Futur quartier à Genève – Aux Vernets, la pollution est plus importante que prévu

Futur quartier du PAV – Aux Vernets, la pollution est plus importante que prévu L’État, qui a dû provisionner 10 millions de francs, devra payer les coûts supplémentaires liés au site de l’ancienne caserne. Chloé Dethurens

La caserne des Vernets, lors de sa démolition. LAURENT GUIRAUD

Les sous-sols du site de l’ancienne caserne des Vernets sont plus pollués que prévu. Des analyses complémentaires ont relevé que les volumes de terre potentiellement pollués sont plus importants qu’estimé sur ces parcelles, appelées à accueillir 1350 logements et un immeuble d’activités. Le coût de ces nouvelles découvertes sera assuré par le Canton, qui a dû provisionner 10 millions de francs pour évacuer la terre souillée.

En vue des futurs aménagements, le sous-sol de l’ex-caserne est examiné une première fois en 2014. Ces prélèvements permettent d’estimer le volume de terre potentiellement pollué. Deux ans plus tard, les contrats passés avec les investisseurs établissent que la dépollution des terrains sera à leur charge. L’État n’interviendra qu’en cas de découverte supplémentaire. En prévision de mauvaises surprises, celui-ci décide tout de même de prévoir une provision de 2 millions de francs.