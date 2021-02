L’actu des séries – Ava Gardner prend le taureau franquiste par les cornes Dans «Arde Madrid», l’acteur réalisateur Paco Léon pique l’histoire espagnole de banderilles sexy qui brûlent encore. Une trouvaille RTS. Cécile Lecoultre

Tourné en noir et blanc classieux, encanaillé par une bande-son à la fois rock et flamenco, historique mais pas trop… «Arde Madrid», série dénichée par la RTS, a remporté tous les suffrages lors de sa sortie en Espagne il y a deux ans. Sans doute parce que sous le choc du glamour hollywoodien et de la rigueur franquiste explosent des thèmes encore d’époque, de l’avortement à l’homosexualité, du machisme à la religiosité.

Ana Mari (l’Espagnole Inma Cuesta) dans «Arde Madrid». DR

En 1967, un peu désabusée sur sa terrasse madrilène au lever de soleil sur une nuit blanche, la flamboyante Ava Gardner avoue «aimer l’Espagne car ce pays a les mêmes défauts qu’elle», soit la passion qui aveugle. L’Américaine Debi Mazar interprète avec une spontanéité dépoitraillée cette odalisque qui scandalise ses voisins bourgeois, comme son petit personnel de maison. La fiesta qui brûle les corps jusqu’à l’amnésie, la star connaît et, à 400’000 dollars le contrat, peut se le permettre.