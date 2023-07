Critique de concert – Ava Max a fait le minimum au Montreux Jazz, Seal le maximum La chanteuse du Wisconsin a chanté moins d’une heure sur musique enregistrée. Pour en avoir pour son argent, il fallait être du côté du Stravinsky. Stéphanie Arboit Gérald Cordonier

Ava Max a porté le micro à ses lèvres de façon de plus en plus clairsemée au fur et à mesure de l’avancée du concert, réussissant malgré tout à emporter la foule dans ses rythmes dansants. Thea Moser

Malgré un concert avec musiciens à Zurich il y a deux mois, il était à craindre que la prestation d’Ava Max, ce mercredi soir au Montreux Jazz, ne se déroule sur musique enregistrée – comme l’avaient été la semaine dernière celles de Lil Nas X et de Christine and the queens. Mais le premier avait davantage montré ses compétences vocales. Et assuré un spectacle qui en avait mis plein les yeux au public du Stravinski – écran LED, chorégraphies léchées, cheval géant et marionnette d’oiseau démesurée à la clé. Quant à Christine, il se retrouvait seul après avoir «remercié» ses musiciens et danseuses quelques jours plus tôt…