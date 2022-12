RER Sud-Léman – Avancée notable pour le serpent de fer Saint-Gingolph/Évian Une enquête publique sera lancée dans le cadre de la réouverture de la ligne désaffectée depuis 1998. Des travaux pourraient débuter en 2026. Christophe Boillat

Le tronçon entre Évian et Saint-Gingolph sur la ligne du Tonkin est à l’arrêt depuis 1998. Archives 24 HEURES- Chantal Dervey

La possible réouverture des voies de chemin de fer entre Saint-Gingolph et Évian est un véritable serpent de fer depuis plus de deux décennies. Il semblerait que le projet aille bon train avec la prochaine consultation publique (l’équivalent de notre mise à l’enquête), qui à l’origine devait démarrer en ce mois de décembre. «Elle est programmée finalement courant 2023. C’est un dossier très important à monter, qui comprend un grand nombre de documents et il convient d’assembler toutes ces informations sur les études d’avant-projet en cours d’achèvement», annonce Géraldine Pflieger, maire de Saint-Gingolph.