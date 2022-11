Dernier MotoGP – «Avant, ce n’était pas mieux, c’était juste différent» Le GP de Valence de ce dimanche est le 596e et dernier couvert par notre collaborateur spécialisé Jean-Claude Schertenleib. En trente-huit ans de paddock, il en a vu de toutes les couleurs. Jean-Claude Schertenleib

Jean Claude Schertenleib vit son dernier GP en tant que journaliste spécialisé à Valence. WALDEMAR DA RIN

Et dire que tout a commencé par un coup de gueule. Ou plutôt un coup de poing sur une table. On est à l’été 1977, j’ai 18 ans. À peine revenu de quelques jours de vacances dans le sud de la France, je me retrouve à la rédaction de ce qui s’appelle alors la «Feuille d’Avis de Neuchâtel». Cela fait quelques mois que je place mes premiers papiers, je ne peux deviner que ma vie va bientôt totalement changer.