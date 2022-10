Le passé trouble d’Ems-Chemie – Avant de devenir l’empire Blocher, l’usine d’Ems inventait des armes L’entreprise grisonne qui a précédé Ems-Chemie a développé, dans les années 50, une sorte de napalm qui a été utilisé en Indonésie et au Yémen, révèle un nouveau livre. Oliver Zihlmann Catherine Boss

Selon un nouveau livre, ce garçon de 12 ans a été brûlé au Yémen par une variante du napalm développée à Ems, dans les Grisons. Richard Beaston

La scène se passe un vendredi, fin juin 1961, tard dans la nuit. Le marchand d’armes Walter Heck sort de sa voiture devant sa maison à Karlsruhe, une ville du sud-ouest de l’Allemagne. À ce moment-là, une silhouette surgit de l’obscurité, presse un pistolet sur sa poitrine et fait feu. Walter Heck tombe à la renverse et meurt une semaine plus tard sur la table d’opération.