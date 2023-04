76e boucle romande – Avant de rejoindre Pogacar, Christen mûrit sur le Tour de Romandie L’Argovien de 18 ans découvre cette semaine le circuit World Tour. Dès l’an prochain, le prodige suisse rejoindra l’équipe de Tadej Pogacar, bien décidé à suivre la trace de son idole. Sylvain Bolt - Le Bouveret

Jan Christen a effectué son baptême sur le circuit World Tour, lors du prologue du Tour de Romandie au Bouveret. KEYSTONE

Civilement, Jan Christen a fêté sa majorité il y a moins d’un an. Mais le prodige a brûlé les étapes à bicyclette et se moque des catégories d’âge. Il se murmure que ce sera le prochain vainqueur suisse du Tour de France. «Il est très ambitieux, c’est le premier à m’avoir écrit avant le rassemblement pour me demander des conseils au niveau du matériel en raison de la météo incertaine, dévoile Mathias Frank, directeur sportif adjoint de l’équipe nationale Swiss Cycling. Il a l’état d’esprit d’un coureur expérimenté, tout en restant humble.»



Cette semaine, l’Argovien découvre le World Tour grâce à la sélection suisse, invitée sur la boucle romande. «C’était trop plat aujourd’hui, je préfère les parcours avec davantage de courbes et de montées», lâche-t-il au Bouveret, dès son arrivée au bus, après son baptême dans l’élite bouclé à 34 secondes du vainqueur. Deux ans plus tôt, Jan Christen avait créé la sensation au Chalet-à-Gobet, sur les hauts de Lausanne, décrochant le titre national du contre-la-montre U19… à 16 ans. Cette année-là, la pépite s’était aussi offert des sacres nationaux juniors sur piste (omnium), en VTT et en cyclo-cross. Puis le couteau suisse très aiguisé a enchaîné en 2022: or mondial en cyclo-cross, or européen sur route et argent mondial en VTT.