Le match d’une vie – Avant la venue du LS, Gland a troqué les ballons contre les boules Puisque l’équipe de la Côte (2e ligue) est déjà surmotivée à l’idée de recevoir le Lausanne-Sport au premier tour de la Coupe de Suisse dimanche, elle a fait le choix de la décompression. Florian Vaney

À Gland, on évacue la pression à la pétanque. 24 HEURES

«S’il y a un seul secteur dans lequel on peut être meilleur que Lausanne, c’est l’état d’esprit. Alors… on l’entretient.» La devise pourrait être accrochée sur une banderole à l’entrée du terrain de pétanque où le FC Gland a délocalisé son entraînement mardi soir. Sur le gravier qui a remplacé la pelouse, ça se charrie, ça se marre, ça cherche par tous les moyens (même les plus vicieux) à passer au tour suivant du tournoi de boules organisé pour l’occasion. Et vu qu’aucune banderole n’existe, c’est le capitaine Jérémy Cela qui se fait porte-parole d’un slogan que les Glandois mettent beaucoup de cœur à appliquer.