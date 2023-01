Première de «West Side Story» – Avant Lausanne, le New York des fifties a embrasé Munich L’incontournable comédie musicale reviendra au Théâtre de Beaulieu de Lausanne après 31 ans d’absence dès le 21 février. Nous avons assisté à la première mondiale du show en Allemagne. Marine Dupasquier

La pièce se distingue par ses costumes flamboyants, respectant un code couleur précis. 100 costumes faits à la main et 200 paires de chaussures sont nécessaires pour vêtir la trentaine de comédiens que compte le show. Johan Persson

Une couche de neige mouillée et glissante a recouvert les rues de Munich. On arpente donc avec prudence la Schwanthalerstrasse, jusqu’à atteindre la monumentale entrée du Deutsches Theater. Dans la cour intérieure, des lumières rougeoyantes et un tapis écarlate sur lequel défile le gratin de la société bavaroise contrastent avec le vent glacial et la grisaille. Ce vendredi 16 décembre marque la première du grand retour de la comédie musicale «West Side Story» sur les planches mondiales. Elle reprend bien entendu la musique mais aussi les chorégraphies originales. D’ici au 21 janvier, à la suite d’un passage par Zurich, Vienne ou encore Leipzig, cette nouvelle production – estampillée «le classique, original de Broadway» – posera ses valises au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne, après trente et un ans d’absence.