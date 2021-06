Voyager au temps du Covid – Avant les vacances scolaires, c’est la ruée sur les tests Pour les familles qui partiront dès la fin de l’école, mieux vaut anticiper car les places de test sont chères. Le Valais est proche de la saturation. Julien Wicky

À l’approche des vacances d’été, les demandes de tests (ici à Yverdon-les-Bains le 4 novembre dernier) sont en très forte augmentation. KEYSTONE

Alors que l’été 2020 avait vu les Suisses privilégier leur pays, 2021 rime avec soif de plages et d’eau salée. Mais pour les non-vaccinés, la case test est obligatoire pour les destinations phares que sont la France, l’Italie, l’Espagne ou la Grèce. Et s’il fallait une preuve de l’envie de mettre les voiles, c’est dans l’abondance de rendez-vous pour aller se faire gratter le fond de la cavité nasale qu’elle se dégotte. En Valais, où les vacances scolaires arrivent dans dix jours déjà, les capacités de test sont proches de la saturation.

Les petits Valaisans sont traditionnellement les premiers Romands à ranger leur cartable. Pour de très nombreuses familles, cela se traduit par des voyages immédiats afin de profiter de prix attractifs et d’une affluence encore faible. Mais depuis que le Covid-19 s’est invité dans nos vies, ce n’est pas nouveau, tout se complique. Ainsi, lors d’un pointage auprès des principaux laboratoires et centres de dépistage, le constat est sans appel: à dix jours du grand départ, presque plus aucun rendez-vous pour des tests n’est disponible. Du mercredi 17 au samedi 19 juin, les rares places encore libres ce mardi matin disparaissaient comme peau de chagrin au fil de la journée.