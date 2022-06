Football – Avant Portugal-Suisse, chaude ambiance à la Praille L’esplanade devant le Stade de Genève se colore de maillots suisses et portugais. Il fait plus de 30 degrés et on y vend des écharpes. Et on y parle bien sûr de l’absence de Cristiano Ronaldo. Daniel Visentini Genève

Une forte colonie portugaise est déjà rassemblée aux abords du Stade de Genève… malgré la chaleur. DR

Dans un monde meilleur, l’attente fébrile aurait été celle de Cristiano Ronaldo. Mais la star portugaise n’est pas du voyage, «gestion des efforts» ont appris tous ses fans. Tous ceux qu’on croise déjà, plus de quatre heures avant le coup d’envoi de Suisse-Portugal, sur l’esplanade de la Praille qui jouxte le Stade de Genève, ou dans les couloirs du centre commercial.

Le nom de Cristiano Ronaldo est donc sur toutes les lèvres, même si personne ne pourra l’encourager sur la pelouse. Pas grave, ce Suisse-Portugal est un événement et il y a d’autres stars dans la sélection lusitanienne et même suisse.

Dans le centre commercial, on croise Mélanie, binationale suisse et portugaise, qui est venue d’Yverdon avec ses deux enfants, Ruben et Leandro. Tous les trois portent le maillot frappé du nom et du No 7 de Cristiano Ronaldo. L’absent. Pas trop de déception?

«Non, c’est l’occasion de voir l’équipe», assure Mélanie. Ruben grimace un peu. Il aurait bien aimé le voir, son CR7. «Oui», hoche-t-il de la tête timidement.

Plus de quatre heures avant le coup d’envoi de Suisse-Portugal, l’esplanade de la Praille se colore déjà. DR

Voir l’équipe à défaut de Ronaldo

On demande à Leandro s’il est lui aussi déçu. Un peu. «Mais je vais voir l’équipe», murmure-t-il comme sa maman. Un autre joueur est-il son idole? «Bruno Fernandes», dit-il. Et il se réjouit aussi de voir à l’œuvre Rafael Leao. Beaux choix, joli programme.

Dehors, sur l’esplanade, on a largement dépassé les 30 degrés. Et cela commence gentiment à fourmiller de monde. Les maillots se mélangent, des tricots suisses, d’autres portugais, parfois les deux au sein de la même famille. Tout le monde attend, un peu accablé par la chaleur.

Curiosité. Un vendeur à la sauvette est là et il vend des écharpes du Portugal. «Eh bien malgré la chaleur, cela marche quand même», dit-il. Il a aussi des drapeaux portugais. Il est venu exprès de Paris.

Il fait plus de 30 degrés, mais on peut acheter des écharpes. Et des drapeaux. Aux couleurs du Portugal. Un vendeur est venu de Paris pour faire affaire ici. DR

«Oui, avec un collègue, on est deux, lance-t-il. On a environ 150 écharpes et autant de drapeaux.» Prix de l’écharpe: 20 francs. Prix du drapeau: 10 francs. Il ne veut pas paraître sur la photo, «Je vends à la sauvette», rappelle-t-il.

Aux abords du stade, l’ambiance est chaude et chaleureuse. Elle va grimper encore d’un cran à mesure que l’on se rapprochera du coup d’envoi.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

