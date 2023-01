CONCOURS | Des billets gratuits pour l'avant-première – Avant-première du film «Un petit frère» 24 heures vous offre des billets pour l'avant-première du film Un petit frère le 7 février 2023 à 20h15 au cinéma Pathé les Galeries, Lausanne.

Avant-première du film «Un petit frère» DR

À la fin des années 1980, Rose, d’origine ivoirienne, arrive en France et emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Ernest et Jean. De cette installation jusqu’à nos jours, ce film dresse le portrait de cette famille sur plus de 30 ans.

Après avoir remporté la Caméra d’Or au Festival de Cannes avec «Jeune femme», Léonor Serraille revient en Compétition officielle avec «Un petit frère», une magnifique et bouleversante chronique familiale qui met en scène la brillante Annabelle Lengronne ainsi que les talentueux Stéphane Bak et Ahmed Sylla.

1 / 7 Un petit frère DR

Les 10 premiers inscrits remporteront chacun 2 billets. Délai de participation jusqu’au jeudi 2 février 2023 à 23h.