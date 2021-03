Le chiffre couvre presque la population romande: en une année, 1,6 million de billets ont été perdus par les organisateurs de spectacles, les clubs de musique et les festivals. Soit 2000 événements annulés! Aux temps heureux, ce baromètre aurait démontré la belle fringale du Romand pour le divertissement culturel. Aujourd’hui, il résume la catastrophe que subit depuis mars le secteur professionnel: un «abyme culturel et économique» aux yeux des 45 signataires du bilan d’une année sans activité qui, selon l’expression consacrée depuis que la crise fut venue, «tirent la sonnette d’alarme» en un carillon d’autant plus désespéré qu’il résonne en continu depuis des mois et ricoche en échos dans les couloirs du Palais fédéral.

Leurs doléances diviseront sans doute: soutien financier renforcé, indemnisation des pertes à 100%, chômage partiel prolongé, «parachute de sécurité» pour encourager les initiatives qui relèveront le gant d’animer l’été musical dans une situation sanitaire précaire et des risques d’annulation de dernière minute… Est-ce à l’État d’orchestrer la sauvegarde du Paléo ou du Montreux Jazz? Les entreprises culturelles résument dans leur nom l’ambivalence de leur nature: du business, de la culture. Ce dernier point les rend singulières, fragiles, soumises à un flux global qui leur interdit d’affirmer seules leur destin, de sortir leur stock du jour au lendemain et d’accueillir le client masqué un à un au comptoir. En ce sens, leur redémarrage sera plus long, plus acrobatique, avec de paradoxaux embouteillages dans leurs calendriers après une année de pénurie.

À ce handicap répond leur force: celle de créer du collectif – certains osent même le mot magie! Restons prosaïques: l’industrie culturelle, et c’est déjà bien, rassemble. Elle fédère. Fait naître du lien, parfois même du plaisir. Au terme (?) de douze mois d’isolement et de morne routine, cette promesse seule mérite quelque soutien.