L’humour sur les scènes romandes – Avec 2021, les revues ont de quoi rire La saison des revues s’ouvre en Suisse romande. Gestion de la crise sanitaire, avions militaires, guerres de clochers… les sujets ne manquent pas! Lucas Vuilleumier

«La Revue genevoise», au Casino-Théâtre, jusqu’au 31 décembre. Irina Popa

À Genève, la plus «stars»

Si vous voulez voir des stars romandes de l’humour, c’est la Revue qu’il vous faut. Au Casino-Théâtre, du beau monde se presse pour vous raconter l’année écoulée: le truculent Thierry Meury, la talentueuse Claude-Inga Barbey et le désopilant Laurent Deshusses… Quoique, le concernant, un doute persiste, car à le voir apparaître au tout début du spectacle, tous sourcils dehors grimé en Alain Berset, on a presque l’impression d’être devant une conférence de presse du mercredi après-midi. Un des meilleurs moments du spectacle est sans conteste le long hommage à la famille Knie, tandis que Doris Ittig, la comparse de toujours de Claude-Inga Barbey, vient pleurer, en artiste désargentée, attendant de recevoir ses APG. Même si l’écriture n’est pas très moderne, la mise en scène de Pierric Tenthorey et la présence de l’humoriste et comédienne Capucine Lhemanne donnent un coup de jeune à l’ensemble.